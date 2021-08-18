«هيئة الدواء»: ضبط أدوية لعلاج الأورام مهربة بالقاهرة

أعلنت هيئة الدواء المصرية ضبط مخزن غير مرخص بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة القاهرة، احتوى على كميات من الأدوية، بإجمالي 18800 عبوة، وكميات من المحاليل الوريدية بإجمالي 16 ألف زجاجة، فضلا عن احتوائه على بعض من المستلزمات الطبية، بإجمالي 92 ألف مستلزم طبي.

ضبط مخزن غير مرخص وأشخاص غير مصرح لهم بمزاولة المهنة

وتابعت في بيان لها: «جرى ضبط مخزن آخر غير مرخص يقوم على إدارته وتداول الأدوية به مجموعة من الأشخاص غير مصرح لهم بمزاولة مهنة الصيدلة، مشيرة إلى ضبط 1000 عبوة من الأدوية المهربة والأدوية غير المسجلة، التي تستخدم في علاج الأورام وأمراض المناعة فيروس كورونا، ومبالغ مالية تقدر بـ2 مليون جنيه».

يأتي ذلك في ضوء اهتمام هيئة الدواء المصرية بالعمل الرقابي المنوط بها تكثيف الحملات التفتيشية من أجل ضبط سوق الدواء المصري.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية وقف وسحب مجموعة من الأدوية الخاصة ببعض الشركات الدوائية، خلال الشهر الجاري، يأتي ذلك من منطلق دورها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضبط السوق.

وتشن هيئة الدواء مجموعة من الحملات من خلال مفتشي هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، يأتي ذلك من منطلق الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية، وفى ضوء الرصد والمتابعة المستمرة لضبط السوق الدوائي.

وكشفت وزارة الصحة والسكان استعداد وزارة الصحة والسكان لاستقبال لقاح فايزر خلال الشهر الجاري، على أن تحلل هيئة الدواء المصرية عينات من الشحنة التي سيتم استقبالها لبدء تلقيح المواطنين بها.