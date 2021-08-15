في أسبوع.. هيئة الدواء تقرر سحب وإعدام أصناف مهمة آخرها «أكتومثيرين»

قررت هيئة الدواء، اليوم، سحب دواء يستخدم لعلاج جرب للأطفال، ووجهت بسرعة ضبطه وتحريزه، في الواقعة الثانية التى تصدرها هيئة الدواء، لضبط أصناف دوائية في أقل من أسبوع، وذلك للمرة الثالثة في أقل من أسبوع، في مصادرة وتحريز أصناف دوائية متاحة ومعروضة في الأسواق.

وكانت الهيئة، قررت الثلاثاء الماضي، ضبط وتحريز صنفين دوائيين من الأسواق، لعدم مطابقتهما الصلاحيات الدوائية، كان أبرزهما عقار «بيلاسيد أقراص» الذي يعد علاجًا لأعراض الغثيان والدوار والحموضة وتشنجات البطن، فضلا عن حظر تداول عقار «لولاويست»، الذي يعد مخصصًا لحالات تليف الكبد، وتقليل دهون الكبد.

فيما أعلنت الهيئة اليوم الأحد، تحريز المستحضر الدوائي أكتومثيرين 5%، الذي يعد علاجًا للجرب لدى الأطفال، مع تحذيرالصيدليات، بعدم التصرف في أى كميات موجودة لديها من هذا الصنف الدوائي بالبيع للمواطنين، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالمحافظة، حيث يتم إعدام الكميات بوجود مندوب من مفتشي الهيئة.

مصدر بهيئة الدواء لـ«الوطن»: الضبط والتحريز للأدوية لهذا السببب

وكشف مصدر بهيئة الدواء المصرية لـ«الوطن»، أن أي قرارات بشأن ضبط وتحريز وإعداد أي أصناف دوائية، تأتي بعد عدة تحاليل طبية لمطابقة الأدوية بالمواصفات الدوائية السليمة، وهذا أمر اعتيادي يتم مع كل الأدوية المطروحة في السوق، وحال التأكد من عدم مطابقة المواصافات، يجري إعدام الكميات، مؤكدًا أن حظر تلك الأصناف، لن تؤثر على المريض، مؤكدا أن هناك عدة بدائل متوافرة في الصيدليات، من أدوية يتوافر فيها نفس المادة العلاجية.

وتابع: أن «المنشورات يجري إرسال نسخة منها أيضا إلى إدارات الصيدلة بمديريات الصحة في المحافظات، وشركات التوزيع، حتى تتحرك جميع أطراف الصناعة والتجارة الدوائية، لسحب الأدوية المخالفة»

وفي 7 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إيقاف التعامل على 57 نوع دوائي، وسحبهم من الأسواق، لعدم مطابقة الأصناف الدوائي أيضًا، للمواصفات المعتمدة من هيئة الدواء المصرية.