وظائف شركة مياه الشرب والصرف 2021.. مراجعة أوراق المتقدمين اليوم

طالبت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا، المتقدمين على الموقع الإلكتروني للشركة في الإعلان رقم 3، بتاريخ 29 من شهر يونيو الماضي لسنة 2021 لوظيفة مهندس «صيانة ميكانيكية، وصيانة كهربائية، ومشروعات»، بالتوجه اليوم الخميس، لقطاع الموارد البشرية والتدريب بديوان عام الشركة، الكائن بأرض سلطان، شارع عدنان المالكي، لاستلام الأوراق من أجل مراجعتها.

إحضار السيرة الذاتيه للمتقدمين لوظائف شركة المياه والصرف 2021

وأشارت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بالتخصصات المعلن عنها، عليهم إحضارالسيرة الذاتية، التي تحتوي على جميع الخبرات السابقة والشهادات العلمية، خلال حضورهم في الموعد المقرر.

المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف شركة المياة والصرف 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفقا للإعلان رقم 3 الصادر بتاريخ 29 من شهر يونيو الماضي، المؤهلات المطلوبة لشغل كل وظيفة على حدة كالتالي:

- مهندس صيانة ميكانيكية

أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة قسم «ميكانيكا قوى».

- مهندس صيانة كهربائية

أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة قسم «كهرباء قوى».

- مهندس مشروعات

أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة، قسم «مدني».

الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل وظائف شركة المياة والصرف 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وفقا للإعلان رقم 3 الصادر بتاريخ 29 من شهر يونيو الماضي.

- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبناء مراكز «ملوي- مطاي- بني مزار - مغاغة - العدوة».

- ألا يزيد سن المتقدم لكل الوظائف المذكورة عن 35 عاما من تاريخ الإعلان، ولا يزيد عن 40 عاما بالنسبة للمهندسين من تاريخ الإعلان.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها.

- تشغل جميع الوظائف المعلن عنها بامتحان تكون أولوية التعاقد فيها حسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتيجة الامتحان المعلن عنها.

- يتم التقديم في وظيفة واحدة وبمركز واحد من الوظائف المعلن عنها.

- أن يكون المؤهل من إحدى المدارس أو الجامعات المعترف بها.