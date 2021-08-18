الرئيس التونسي يغير قيادات الأمن والحرس الوطنيين

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأربعاء، خلال لقائه رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، في قصر قرطاج، إدخال تغييرات في سلكي الحرس والأمن الوطنيين وذلك بتعيين سامي الهيشري، مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي، آمرا للحرس الوطني، بحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشرت الرئاسة التونسية فيديو قصيرا من دون صوت للقاء الذي جمع الرئيس قيس سعيد مع وزير الداخلية وقيادات الأمن والحرس الوطنيين.