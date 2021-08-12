تونس: الرئيس قيس سعيد ينهي مهام والي بنزرت.. و«اللاوي» يؤدي اليمين

أصدر رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، اليوم، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام محمد قويدر، والي بنزرت في تونس، كما أصدر رئيس الدولة، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف سمير عبد اللاوي بمهام والي بنزرت، وأدى عبد اللاوي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

والي بنزرت الجديد من مواليد سيدي بوزيد بتونس

وعرضت الرئاسة التونسية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موكب أداء اليمين والي بنزرت الجديد سمير عبد اللاوي، أمام رئيس الجمهورية.

وأشار موقع «موزاييك إف إم» التونسي، إلى أن سمير محمد علي عبد اللاوي، المكلف بمنصب والي بنزرت في تونس، ولد بمعتمدية أولاد حفوز، من ولاية سيدي بوزيد سنة 1980، متزوج وله ابن وحيد.

والي بنزرت الجديد ودعم الطبقات الفقيرة في تونس

ووفقا لموقع أنباء تونس، فإن والي بنزرت الجديد، متحصل على الإجازة في الحقوق، وعرف بنشاطه الطلابي ضمن صفوف اليسار، وكان من بين المعتصمين في القصبة 1 و2، كما عرف بأنشطته الحقوقية والاجتماعية، ووقوفه مع التحركات المطالبة بالتشغيل، ودعم الطبقات الفقيرة.

وحسبما ذكر التليفزيون التونسي الرسمي، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، تكليف سمير عبد اللاوي بمهام والي بولاية بنزرت اليوم الخميس، وذلك وفق الأمر الرئاسي عدد 103 الصادر بالرائد الرسمي.

كما أنهى رئيس الجمهورية، تكليف محمد قويدر بمهام والي بولاية بنزرت، وفق الأمر الرئاسي عدد 102 لسنة 2021.

جاء صدور الأمران، بعد الاطلاع على الدستور، وتحديدا الفصل 80 منه، فضلا عن الأمر الحكومي عدد 1405 لسنة 2016، المؤرخ في 23 ديسمبر 2016، المتعلق بتسمية والِ بولاية بنزرت، وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 يوليو 2021، المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة، وذلك وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية.