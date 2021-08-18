يحيى زكي: نستهدف توفير مليون فرصة عمل في «اقتصادية القناة» بحلول 2030

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية وفرت نحو 100 ألف فرصة عمل، وهو معدل مقبول، ولكن الدراسة الاستراتيجية تستهدف إيجاد مليون فرصة عمل في عام 2030، لخلق مجتمع قوي.

منطقة السخنة الأكثر جاهزية وستجذب الصناعات كثيفة العمالة

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن منطقة السخنة هي الأكثر جاهزية وستجتذب الصناعات كثيفة العمالة في المنطقة الحالية حيث توفر منطقة البتروكيماويات 15 ألف فرصة عمل مباشرة.

مجمعان صناعيان ومصنع قطارات كهربية في منطقة شرق بورسعيد

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه من المخطط إنشاء مجمعين صناعيين في منطقة شرق بورسعيد بحلول عام 2025، وإنشاء مصنع القطارات الكهربية، وسط توقعات بإيجاد فرص عمل جيدة في شرق وغرب بورسعيد.

تطور في المنطقة الصناعية الروسية

وأكد «زكي» أن المنطقة الصناعية الروسية استغرقت وقتا طويلا لأسباب كثيرة، ولكن حاليا جرى تجاوز مرحلة تغيير الرؤى وعمل توافق في نهاية شهر يوليو الماضي، بعد مباحثات كثيرة، حيث قام بزيارة إلى موسكو، وجرى التوافق على بعض التعديلات المطلوبة في الاتفاقية الموقعة في عام 2018، وإعداد برنامج زمني ملزم لكل الأطراف حتى لا يكون أمرا بروتوكوليا فقط، متابعا: «من ضمن الطلبات للجانب الروسي إنهم كانوا عايزين تسهيلات في السوق المحلية، وعايزين يمتدوا خارج بورسعيد عشان يوصلوا السخنة، وإحنا عدلنا وهما استفدوا عشان إحنا عدلنا لإفادة المنطقة الاقتصادية، وهذا سيجتذب استثمارات كثيرة الفترة المقبلة، وفي وفد روسي هيكون موجود قريب عشان في سبتمبر المقبل هتيجي مجموعة من الشركات الروسية عشان تستفيد بالتسهيلات المقدمة، واتفقنا على إقامة منطقة صناعية بولندية كمان».