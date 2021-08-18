دار الإفتاء عن تدشينها حسابا على «تيك توك»: سنزاحم المحتوى الرديء

علق الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على إعلان دار الإفتاء المصرية، إنشاء حساب خاص بها على تطبيق «تيك توك» لنشر الفتاوى وصحيح الدين، موضحا أن مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبح لها تأثير كبير على عقلية كل الناس بصفة عامة، منذ انتشار الهواتف الذكية التي يستخدمها الجميع تقريبا حاليا، ولهذا، دار الإفتاء حريصة على التواجد عبر كل هذه المنصات والمواقع والتطبيقات، لتزاحم المحتوى الرديء المتواجد على تلك المواقع والمنصات.

وأكد «عمران»، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأربعاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أنه ليس من الصحيح أو السليم على الإطلاق، أن تحجم دار الإفتاء عن المشاركة بهذه التطبيقات والمواقع والتواجد عليها.

أمين الفتوي: الهدف ليس التواجد فقط بل تقديم محتوى جيد وصحيح

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الهدف بالنسبة لدار الإفتاء ليس التواجد فقط، وإنما التواصل مع جموع متابعي دار الإفتاء من خلال محتوى يخدم رسالة دار الإفتاء.

ولفت إلى أن دار الإفتاء تقدم محتوى على مختلف مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي يزاحم الكثير من المحتوى الرديء على تلك المواقع.

ونبه أن دار الإفتاء ستعمل على تقديم محتوى يزاحم أيضا المحتوى السيئ على «تيك توك»، متابعا: «واحنا بنراهن أن المحتوى والعملة بتاعتنا ستزاحم العملة غير الصحيحة على تيك توك».

وأوضح «عمران»، أن دار الإفتاء مؤمنة بأن المحتوى الجيد والعملة الصحيحة التي تقدمها على مواقع التواصل الاجتماعي وليس «تيك توك»، ستعمل على طرد هذه العملات المزيفة المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمين الفتوى: لا نستطيع أن تترك متابعي تلك التطبيقات عرضة للمتطرفين

وأردف أن دار الإفتاء لا تستطيع أن تترك تلك التطبيقات ومتابعيها عرضة لهذا المحتوى الرديء، بل ستعمل دار الإفتاء على الوصول إلى كل متابعي هذه التطبيقات من مختلف الفئات حيث هم، حتى لا تتركهم عرضة للمتطرفين وأصحاب المحتوي الرديء.