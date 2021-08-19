القصة الكاملة لسرقة 2 مليون جنيه من أحد الأشخاص بالقاهرة: الخادمة خدعته

رسمت مخططا وألقت بشِباكها على أحد الأشخاص المعروف عنه أنه ثري، ويمتلك الكثير من النقود، ويقطن بمنطقة قصر النيل في القاهرة، ودخلت عليه بدهائها بحجة أنها تحتاج إلى العمل للإنفاق على بيتها مع زوجها، لكي يستطيعا أن يوفرا لأولادهما حياة كريمة تمكنهم من العيش وسط زملائهم.

التخطيط للانقضاض على الشقة وسرقتها

ظلت المتهمة حوالي قرابة شهرين تعمل لدى المجني عليه، وتقدم كل فرائض الولاء والطاعة له ولأفراد أسرته، وخلال هذه الفترة كانت تدرس هي وزوجها الذي له معلومات جنائية كيفية الانقضاض على الشقة وسرقتها، بعد علمها بأنه يدخر مبالغ مالية كبيرة في منزله.

اتفق المتهمان على ضرورة أن تكون الخطة محكمة؛ حتى لا ينكشف أمرهما، فخططت الزوجة لمغافلة المجني عليه وأفراد أسرته، وعمل نسخة على مفاتيح شقته، وعندما يكونوا في الخارج يتمكن زوجها من الدخول إليها، بدون حدوث أي كسور في الباب.

الاستيلاء على 2 مليون جنيه

واستغلت المتهمة وزوجها عدم تواجد المجني عليه وأسرته في الشقة الكائنة بمنطقة قصر النيل، وتسللا إلى الشقة في الخفاء، وبعثرا محتوياتها باحثين عن حقيبة النقود، وعندما وجداها وفتحاها، وجدا بداخلها مبلغ مالي تجاوز الـ2 مليون جنيه، وباكتشاف حادثة السرقة أبلغ قسم شرطة قصر النيل، وحضروا بعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ.

وبتقنين الإجراءات ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة اشتروها من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهتمها اعترافا تفصيليا بارتكابهما للواقعة، وشرائهما قطعة أرض زراعية ومنزل، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي قررت حبسهما على ذمة القضية.