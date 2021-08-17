الداخلية تكشف لغز سرقة 2 مليون جنيه من داخل شقة بالقاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات سرقة مبلغ تجاوز 2 مليون جنيه من داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة القاهرة، حسب بلاغ تقدم به أحد المواطنين لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة وزوجها له معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمة وزوجها حال استقلالهما سيارة قاما بشرائها من متحصلات واقعة السرقة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة.

وفي اعترافاتها أمام جهات التحقيق، قررت المتهمة الأولى أنها نظراً لعملها طرف المجنى عليه وعلمها بثرائه، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلته والاستيلاء على مفاتيح الشقة محل الواقعة، وعقب ذلك توجهت صحبة زوجها لشقة المجني عليه واستوليا على المبلغ المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (مبالغ مالية – عقد شراء عقار سكني) بحوزة نجل عم المتهم الثانى (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة) بمسكنه، كما تم ضبط جزء من المسروقات بأحد المنازل بمحافظة المنوفية، وعقد شراء قطعة أرض زراعية باسم المتهمين.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.