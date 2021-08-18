«الرعاية الصحية»: الذكاء الاصنطاعي سيسهل تقديم الخدمات الطبية

قال المهندس محمد السيسي، مدير إدارة المشروعات الهندسية بهيئة الرعاية الصحية، إن الهيئة أنشئت طبقا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، ومنوط بها ضبط وتنظيم الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية لأن الناتج القومي بحسب الدستور الجديد سيوجه جزءً كبيرًا منه للخدمات الطبية، حيث سيجري التركيز على الذكاء الاصطناعي لتطبيقه في القطاع الصحي.

تشخيص الأمراض عن بعد ومنع التواصل البشري في ظل كورونا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «Extra News» اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الهيئة العربية للتصنيع لها باع طويل في تطبيق الذكاء الاصطناعي، لذا تم الاتفاق على تشخيص الأمراض عن بعد، وتقديم الخدمات عن طريق تطبيق الهاتف عن بعد عبر الذكاء الاصطناعي الذي سيقلل من التواصل البشري في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وكذلك تسريع تقديم الخدمة.

تنفيذ ابتكارات واختراعات لخدمة الرعاية الصحية

وأوضح مدير إدارة المشروعات الهندسية بهيئة الرعاية الصحية، أن البروتوكول الذي تم مع الهيئة العربية للتصنيع سيشمل التعاون في مجال التكنولوجيات ورقمنة الخدمات في إطار خطة تنفيذ العربية للتصنيع لمنظومات التحول الرقمي، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ ابتكارات واختراعات لخدمة الرعاية الصحية من خلال استغلال الإمكانيات التصنيعية وخبرات الهيئة العربية صاحبة الخبرة الطويلة في مجال الذكاء الاصطناعي.

التأمين الصحي الشامل ضمن رؤية مصر 2030

تأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إنجاز تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل في مختلف محافظات الجمهورية حسب رؤية مصر 2030.