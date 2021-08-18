«شهد وشروق» توأم تفوقتا في الثانوية بالإسكندرية: طورا الذكاء الاصطناعي

«شهد وشروق» توأم أثبتتا تفوقهما الدراسي بالتتويج على عرش أوائل الثانوية العامة 2021 لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، حيث نجحت «شهد» في حصد المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية والأولى على محافظة الإسكندرية، بينما توأمها حصدت المرتبة الثالثة على مستوى عروس البحر الأبيض المتوسط.

الثانية على الجمهورية عانت في أول عام ومن ثم تفوقت

وتقول شهد حسن عبد الحافظ، إحدى أوائل الثانوية العامة والتي حصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية على مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، بمجموع 658، بنسبة 94% في شعبة العلمي علوم، إنها كانت من متوفقي المرحلة الإعدادية هي وشقيقتها ومن ثم قررتا الدخول إلى مدارس المتفوقين للدراسة بالنظام البحثي بدلاً من النظام الاعتيادي في الثانوية العامة.

تطوير الذكاء الاصطناعي لتشخيص السرطان.. مشروع تخرج «شهد»

وأضافت شهد، لـ«الوطن»، أنها في بداية الدراسة شعرت بمعاناة لعدم إدراك النظام البحثي، فلم تستطع تحقيق مجموع متميز في الصف الأول الثانوي العام ثم حسنت ذلك في الصف الثاني حتى وصلت لمرحلة التميز في الصف الثالث، على الرغم من أن نظام المدرسة هو نظام تراكمي للسنوات الثلاث.

وأوضحت أنها تمكنت برفقة الفريق الخاص بها من تطوير «سوفت وير» برنامج الكانسر خلال مشروع التخرج، عبر نظام الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن أملها الالتحاق بكلية الطب.

شروق عن شقيقتها: لا يوجد تنافس ونشجع بعض

من جهتها، أكدت شروق حسن، الثالثة على الثانوية العامة متفوقين الإسكندرية، أنها اعتادت هي وشقيقتها على تشجيع بعضهن، حيث اعتادا على قول بعضهن البعض: «لو أنا وقعت في المادة دي انتي اللي هتكملي»، مشيرة إلى عدم وجود أي تنافس بينهما.

وأضافت شروق لـ«الوطن»، أنها كانت احتلت المركز الأول على مستوى المدرسة العام الماضي بينما «شهد» شقيقتها احتلت المرتبة الثانية، إلا أن شقيقتها قد عادت وتفوقت عليها هذا العام فحصلت على المرتبة الأولى على المدرسة والثانية على مستوى الجمهورية.

شروق عملت على مشروع تطوير الذكاء الاصطناعي في توفير الطاقة

وأوضحت أنهما كانا يأملان أن تشتركا سويا في مشروع تخرج واحد، إلا أن قوانين المدرسة تمنع عمل التوأم على ذات المشروع ما دفعها إلى العمل على مشروع تطوير الذكاء الاصطناعي في توفير الطاقة من خلال وضع كاميرات في أعمدة الإنارة تساعد على خفض الإضاءة في الشوارع في حال فراغها وعدم وجود مارة.

وأكدت أنها تأمل الالتحاق بكلية الطب مثل شقيقتها، مشيرة إلى أن والدهما وعدهما بفتح عيادة لهما سويا من أجل استكمال مسيرة العمل معاً بعدما خاضتا مسيرة التعليم والتفوق سويا.

والدهما: لم أجد صعوبة معهما وكانتا متفوقتين من صغرهما

وعن والدهما حسن عبد الحافظ، فقال إن كواليس التفوق أبطالها شهد وتوأمها شروق اللتان تدرسان معا في ذات الصف والمدرسة، حيث كانتا متفوقتين من صغرهم ولم يجد أي تعب أو صعوبة معهما، مؤكداً أنه شعر بالسعادة البالغة والفخر بما فعلاه.