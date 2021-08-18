الأولى على الثانوية الفنية: «ما أخدتش دروس عشان ما تقلش على أبويا»

قالت الطالبة ندى حربي حسن، الأولى على الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية، إنها كانت تذاكر طوال الوقت، ووالدها مدرس دراسات اجتماعية، مؤكدة أن مؤسسة «حياة كريمة» ستساعدها على دخول معهد فني صحي من خلال تحمل المصروفات الدراسية، مشيرة إلى أنها ستعمل أثناء دراستها لتساعد والدها لأنها لا تريد مساعدات مالية من أي شخص أو جهة.

والد ندى يرفض الدروس الخصوصية

وأضافت «ندى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: «ما أخدتش دروس خصوصية عشان ما تقلش على أبويا، وهو ضد فكرة الدروس الخصوصية، وهو مش بيدي دروس خصوصية».

ندى من محافظة أسوان وتدعمها حياة كريمة

وتعيش الطالبة ندى حربي في قرية الحاجر بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وهي من أسرة بسيطة ربها يعمل مدرس دراسات اجتماعية، ولديها شقيقتان، ووالدتها ربة منزل، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسسة «حياة كريمة» لمساعدتها والتكفل بمصروفاتها طوال فترة دراستها، وكذلك توفير فرصة عمل لها.

معاناة ندى لحضور التدريب العملي بالوحدة الصحية

وعانت الطالبة ندى من المشي لمسافات طويلة لحضور التدريب العملي بالوحدة الصحية، وكذلك للذهاب إلى المدرسة، وحصلت «ندى» على 692 درجة من إجمالي 700 درجة، ودرست بمدرسة أبو الفضل سرور للتعليم والتدريب المزدوج بإدفو شمال محافظة أسوان، في شعبة سكرتارية طبية.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، أسماء الأوائل على الثانوية العامة، وسط فرحة الأهالي والأوائل، خاصة أنه أول عام لتطبيق الثانوية العامة الجديدة.