أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الفنية الزراعية 2021 اليوم الخميس ولمدة 15 يوما، في لجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية بجميع المحافظات، مقابل سداد رسوم الاطلاع وقدره (100) لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد، وشركة فوري (دهب) كود خدمة رقم 66616، ويسدد الطالب رسوم الاطلاع بمعلومية الاسم والرقم القومي، وبالنسبة للطلاب الوافدين بمعلومية الاسم وكود الطالب.

ولتقديم تظلمات نتيجة الثانوية الفنية الزراعية 2021، ترصد السطور التالية طريقة تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الفنية الزراعية 2021، والاطلاع على كراسة الإجابة حتي ظهور نتيجة الطالب، وهي كما يلي:

- تقديم طلب للجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية، محددا به (اسم الطالب - رقم جلوسه - والمدرسة الملتحق بها).

- يحدد الطالب المادة المطلوب مراجعة درجاتها، سواء مادة أو أكثر مقابل سداد 100 جنيه عن كل مادة.

طلب تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الفنية الزراعية 2021

- إرفاق إيصال توريد بالمبلغ المسدد بالمواد التي سيتم مراجعتها بحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عن طريق مكاتب البريد وشركة فوري.

- يحدد مندوب لجان النظام والمراقبة في المديرية موعد الاطلاع على كراسة الإجابة، ويبلغ الطالب به.

- يمنع اصطحاب مدرس المادة، أو تليفون محمول خلال الاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بالطالب.

- يحق للطالب اصطحاب ولي أمره خلال الاطلاع على كراسة الإجابة بموجب بطاقته العائلية التي تثبت صلته بالطالب.

- يوقع الطالب على غلاف صورة كراسة الإجابة بعد الاطلاع.

- يدون الطالب الملاحظات الخاصة به بعد مراجعة كراسة الإجابة.

- تدوين رقم التليفون الخاص بالطالب، في طلب المراجعة المقدم للجان النظام والمراقبة لإبلاغه بنتيجة التظلم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم إبلاغ مكاتب التنسيق بتعديلات الدرجات حال حصول الطالب علي درجات، ويتم إبلاغ الطالب هاتفيا من خلال الرقم المدون بالطلب المقدم.