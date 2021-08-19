نجلاء بدر تعتذر عن بطولة حكاية «وأنا قبلت» بشكل مفاجئ.. وآيتن البديلة

اعتذرت الفنانة نجلاء بدر، عن بطولة حكاية «وأنا قبلت»، إحدى حكايات مسلسل «زي القمر»، بشكلٍ مفاجئ، قبل انطلاق التصوير بأيام قليلة.

وعلمت «الوطن»، أن اعتذار نجلاء بدر عن الحكاية جاء لأسباب غير معلومة، ما اضطر المخرج إلى التعاقد مع الفنانة آيتن عامر، لتحل بدلا، منها وإسناد البطولة إليها بشكلٍ رسمي.

أبطال حكاية وأنا قبلت

حكاية «وأنا قبلت» إحدى حكايات مسلسل «زي القمر»، وهي قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف، وإخراج معتز حسام، ومن بطولة آيتن عامر، وتيام مصطفي قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور وشريف الغريب وعدد كبير من الفنانين.

نجلاء بدر بين السما والأرض

يذكر أن نجلاء بدر، شاركت في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «بين السما والأرض»، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، بجانب كل من هاني سلامة، وسوسن بدر، ومحمد لطفي، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل.

أعمال سينمائية منتظرة لـ نجلاء بدر.. أبرزها النهاردة يوم جميل

وتنتظر الفنانة نجلاء بدر، عرض أحدث أفلامها، وهما «النهاردة يوم جميل» و«المحكمة»، والتي انتهت من تصويرهما مؤخرا، ولم يتحدد موعد طرحهما بعد.

فيلم «النهاردة يوم جميل»، يتناول مجموعة من القصص عن علاقة الرجل بالمرأة المتشابكة، من تأليف وإخراج نيفين شلبي، بطولة باسم سمرة، ونجلاء بدر، وهنا شيحة، وأحمد وفيق، وإيمي إسلام وانتصار.

أما فيلم المحكمة، تدور أحداثه حول تسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور في يوم ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك قضايا جنائية يسلط الضوء عليها «مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي».