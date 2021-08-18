بورصة الدواجن اليوم الخميس 19-8-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارا اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، التي لم تتغير منذ شهر تقريبا، ويرجع ذلك الاستقرار إلى زيادة منتجات الدواجن في السوق المصرية، بسبب اقتراب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، ويستهلك المصريون ما يزيد عن 4 ملايين دجاجة بشكل يومي، وفق ما قالته وزارة الزراعة في بيان سابق لها.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية حول أسعار المنتجات الغذائية، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وأوضح عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اسعار بورصة الدواجن في مصر، تشهد استقرارا، ليستمر سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء بين 26 إلى 28 جنيها، ويصل سعر الدواجن في المزرعة إلى 24 جنيها، بينما يصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي إلى 36 جنيها.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وجاءت أسعار الدواجن وفق جولة «الوطن» في الأسواق المحلية، كالتالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم الخميس إلى 37 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء نحو 23 جنيهًا.

- كما سجل سجل سعر الدواجن البلدي اليوم الخميس نحو 45 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس 39.5 جنيه.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الخميس 29 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه نحو 70 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك إلى 52 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل 55 جنيهًا.

- كما وصل سعر الدجاجة الكاملة إلى 36 جنيهًا.