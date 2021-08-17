بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 17-8-2021 في مصر

استقرت بورصة الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية ومحال الفراخ والسوبر ماركت، بسبب زيادة المعروض، وفي هذا يرصد موقع جريدة «الوطن»، لقرائه ضمن الخدمات الإخبارية في مجال أسعار المنتجات الغذائية، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 17 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، في التقرير التالي..

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال الدكتور سيد عبدالعزيز، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يباع للمستهلك بين 26 إلى 28 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعره في المزرعة ما بين 22 إلى 24 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من الفراخ البلدي نحو 36 جنيهًا في السوق المحلية.

وأوضح أن سعر كرتونة البيض استقر في السوق المحلية، ليظل محتفظ بنفس القيمة السعرية منذ بداية الأسبوع، حيث يباع البيض الأبيض بنحو 40 جنيهًا، بينما الأحمر 43 جنيهًا، والبلدي بنحو 50 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفق جولة «الوطن»، جاءت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم، في الأسواق المحلية، جاءت الأسعار مرتفعة قليلا عن الغرفة التجارية، كما يلي:

- وسجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم الأحد، إلى 37 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 23 جنيهًا.

- وسجل سعر الفرخة البلدي اليوم وزن كيلو جرام، نحو 45 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس 39.5 جنيه.

- واستقر سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، عند 29 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه نحو 70 جنيهًا.

- شهد سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 52 جنيهًا.

- وشهد سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 55 جنيهًا.

- وأخيرا جاء سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.