بورصة الدواجن اليوم الأحد 15-8-2021 في مصر

استقرت بورصة الدواجن ومشتقاتها، اليوم الأحد، الموافق 15 أغسطس الجاري، سواء في الغرف التجارية أو في الأسواق المحلية.

وفي هذا يرصد موقع جريدة «الوطن»، لقرائه ضمن الخدمات الإخبارية في مجال أسعار المنتجات الغذائية، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية ومحلات بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، في التقرير التالي..

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء في المزرعة، تراوح بين 22 إلى 23 جنيهًا، في حين يصل للمواطنين بسعر يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا، حسب المنطقة وتكلفة النقل.

وأكد رئيس شعبة الدواجن، أن سعر كرتونة البيض البلدي، وصل لـ 50 جنيهًا، لتكون بذلك عند نفس السعر منذ بداية الشهر الجاري، مضيفًا أن سعر كرتونة البيض الأبيض، بالمزرعة سجل نحو 41 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر البلدي 42 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 47 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفق جولة «الوطن»، جاءت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم الأحد، في الأسواق المحلية، جاءت الأسعار مرتفعة قليلا عن الغرفة التجارية، كما يلي:

- شهد سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 52 جنيهًا.

- وشهد سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 55 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم الأحد، إلى 37 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 23 جنيهًا.

- وسجل سعر الفرخة البلدي اليوم وزن كيلو جرام، نحو 45 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس 39.5 جنيه.

- واستقر سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، عند 29 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه نحو 70 جنيهًا.

- وأخيرا جاء سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.