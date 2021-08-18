بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-8-2021 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن ومشتقاتها اليوم الأربعاء 18 أغسطس الجاري، وبهذا لم تتغير الأسعار كثيرًا منذ بداية الشهر الجاري، بسبب زيادة المعروض، حيث تقترب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، حيث يتم إنتاج أكثر من 12 مليار بيضة سنويًا، ويتم استهلاك نحو 4 ملايين دجاجة يوميًا، بحسب تصريحات سابقة لوزارة الزراعة.

ويرصد موقع جريدة «الوطن»، لقرائه ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها في مجال أسعار المنتجات الغذائية، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 18 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، في التقرير التالي..

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال الدكتور سيد عبدالعزيز، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يباع للمستهلك بين 26 إلى 28 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعره في المزرعة ما بين 22 إلى 24 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من الفراخ البلدي نحو 36 جنيهًا في السوق المحلية.

وأوضح أن سعر كرتونة البيض استقر في السوق المحلية، ليظل محتفظا بنفس القيمة السعرية منذ بداية الأسبوع، حيث يباع البيض الأبيض بنحو 40 جنيهًا، بينما الأحمر 43 جنيهًا، والبلدي بنحو 50 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفق جولة «الوطن»، جاءت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم، في الأسواق المحلية كالآتي:

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم الأحد 37 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 23 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم وزن كيلو جرام نحو 45 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس 39.5 جنيه.

- استقر سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم عند 29 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه نحو 70 جنيهًا.

- شهد سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 52 جنيهًا.

- شهد سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 55 جنيهًا.

- وأخيرا جاء سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.

وبحسب تصريحات سابقة للشعبة، فان حجم الاستثمارات في مجال الدواجن في السوق المحلي نحو 90 مليار جنيه، ويصل عدد العاملين في القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة.