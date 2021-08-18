أسعار الدواجن اليوم الخميس 19-8-2021 في مصر.. مستقرة

استقرت أسعار الدواجن، اليوم الخميس، 19 أغسطس الجاري، لتحافظ على نفس قيمتها منذ بداية الشهر الجاري، بالرغم من وجود توقعات بانخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم

وتقدم «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط أسعار الدواجن في السوق المحلية، سواء في بورصة الدواجن والكتاكيت اليوم الخميس 19 أغسطس، وفق الغرفة التجارية بالقاهرة في بداية اليوم، كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

أوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الدكتور سيد عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر الدواجن البيضاء في السوق المصري يتراوح بين 26 إلى 28 جنيهًا للكيلو، فيما يتراوح ثمنه في المزراع بين 22 إلى 24 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من الفراخ البلدي نحو 36 جنيهًا في السوق المحلي.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط المسكوفي نحو 15 جنيهًا، كما بلغ سعر البط الفرنساوي 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وصل سعر بيع الرومي الفرنساوي الأبيض 1200 جرام، فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وأشار «السيد» إلى أن سعر كرتونة البيض شهد استقرارًا اليوم في السوق المحلي، ليباع البيض الأبيض بقيمة تصل إلى 40 جنيهًا، بينما الأحمر 43 جنيهًا، والبلدي بنحو 50 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن سعر الكتكوت في المزارع اليوم وصل أيضا عند نفس السعر، ليتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات، أما كتكوت الرومي فرنساوي أبيض يصل سعره إلى 65 جنيهًا، أما عن سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز سجل نحو 7 جنيهات، ووصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا.