أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-8-2021 في مصر

حافظت أسعار الدواجن على نفس قيمتها السعرية اليوم الأربعاء 18 أغسطس الجاري، وبذلك تكون بنفس قيمتها منذ بداية الشهر الجاري، وسط توقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة.

أسعار الدواجن اليوم

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، لقرائها على مدار اليوم، تستعرض متوسط أسعار الدواجن في السوق المحلي، سواء في بورصة الدواجن والكتاكيت، وفق الغرفة التجارية بالقاهرة في بداية اليوم.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال الدكتور سيد عبدالعزيز، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يباع للمستهلك بين 26 إلى 28 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعره في المزرعة ما بين 22 إلى 24 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من الفراخ البلدي نحو 36 جنيهًا في السوق المحلي.

أسعار البط اليوم

فيما وصل سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، وبلغ سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وأخيرًا، شهد سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام 1200 جرام، فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وأوضح أن سعر كرتونة البيض استقر في السوق المحلي، ليظل محتفظا بنفس القيمة السعرية منذ بداية الأسبوع، حيث يباع البيض الأبيض بنحو 40 جنيهًا، بينما الأحمر 43 جنيهًا، والبلدي بنحو 50 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأضاف أن سعر الكتكوت في المزارع اليوماستقر أيضا عند نفس السعر، ليتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات، أما كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، وصل سعره إلى 65 جنيهًا، أما عن سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، فسجل نحو 7 جنيهات، ووصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وسجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وأشار إلى أن سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر، عمر 26 يومًا، نحو 9 جنيهات، وسجل سعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيهًا، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى 5.50 جنيهًا.