تفاصيل مقتل أب ونجليه في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

لقي موظف بشركة تكرير البترول بأسيوط وابناه مصرعهم، إثر إصابتهم بطلقات نارية في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين لخلاف قديم على أرض زراعية، بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تيج، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية النخيلة دائرة المركز ووقوع ضحايا.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف، ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين عائلتي «القواسم» و«عريان» بالقرية، بسبب خلاف قديم على أرض زراعية.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل كل من جابر درويش عبد الحافظ، موظف بشركة أسيوط لتكرير البترول، ونجليه «محمد» و«أحمد»، وأن أحدهما احتفل بنجاحه أمس في الثانوية العامة.

وكلفت المباحث بضبط المتهمين والسلاح المستخدم، ونُقلت الجثث إلى مشرحه مستشفى صدفا المركزي، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.