التفاصيل الكاملة لقتل طالب لحارس مدرسة وسرقة 1.5 مليون جنيه بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من كشف غموض سرقة مبلغ 1.5 مليون جنيه من خزينة مدرسة خاصة بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة، بجانب وحدة التخزين الخاصة بكاميرات المراقبة، و2 «كيسة» كمبيوتر، وقتل حارس المدرسة عن طريق وضع السم في الطعام وكتم أنفاسه.

وتبين أن وراء الجريمة طالب بالصف الثاني الثانوي، وذهب إلى المدرسة مساء أمس الأول، ووضع السم في الطعام للحارس، ما نتج عنه وفاته، وعقب ذلك نفذ عملية السرقة، بعد أن كتم أنفاس الحارس حتي فارق الحياة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، بعد أن تشكل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، واعترف المتهم تفصيليا بجريمته، وحرر محضرا بالواقعة، وتجري النيابة تحقيقاتها مع المتهم، وجرى تشريح جثة المجني عليه بمعرفة الطب الشرعي، بحسب قرار النيابة العامة، لبيان سبب الوفاة.

مصدر أمني: المتهم وضع السم للحارس في الطعام وسرق 1.5 مليون جنيه

وأفاد مصدر أمني بمباحث سوهاج، أن الجاني يدعى «مروان. خ»، 18 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي، في إحدى المدارس الحكومية بدائرة مركز البلينا، وكان يعلم بوجود مبالغ مالية في خزينة المدرسة.

وأشار المصدر إلى أن المتهم توجه إلى المدرسة ليلا، ومعه طعام يرجح أن يكون وجبة كشري، ووضع سم بها لم يحدد حتى الآن، وبعد أن تناول الحارس الطعام بدأ يشعر بحالة إعياء، عقب ذلك كتم الطالب أنفاسه، ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وأوضح المصدر أن الطالب سرق 1.5 مليون جنيه من خزينة المدرسة، ووحدة التخزين الخاصة بالكاميرات، و2 «كيسة» كمبيوتر، لافتا إلى أن السم الذي وضع في الطعام لم يحدد بشكل قاطع، وأن الطب الشرعي سيكشف التفاصيل.

المتهم يعترف بالواقعة ويرشد عن المسروقات

كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا بالعثور على حارس مدرسة خاصة بدائرة مركز البلينا، جنوب سوهاج، جثة هامدة، وتبين سرقة 1.5 مليون جنيه من خزينة المدرسة.

وانتقل قيادات مديرية أمن سوهاج إلى مكان الواقعة، وتشكل فريق بحث لكشف غموضها، وتبين من التحريات أن وراء الجريمة طالب بالصف الثاني الثانوي، وقبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيقات مع المتهم.