إصابة 7 أشخاص في مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج

أُصيب 7 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة، اليوم، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والعصي، بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وتمكنت الشرطة من السيطرة علي الطرفين وضبطهما، ونقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام للعلاج.

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا بورود بلاغ باندلاع مشاجرة بدائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة علي الطرفين وضبطهم.

وتبين من المعاينة والفحص أن المشاجرة نشبت بين «محمد.ا.ع»، 17 عامًا، طالب و«عطا.ع.س»، 65 عامًا، بالمعاش، و«عبد العال.ع»، 30 عامًا، عامل، طرف أول، وطرف ثان، «محمود.ا.م»، 42 عامًا، عامل، و«حمدي.ا.م»، 35 عامًا، عامل، و«محمد.ا.م»، 40 عامًا، عامل، ووالدهم «أحمد.م.م»، 62 عامًا، مزارع، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب، بسبب خلافات الجيرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.