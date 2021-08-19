حياة كريمة.. رصف الطرق وتوصيل الكهرباء لقرى وسط سيناء

استجاب مجلس مدينة الحسنة لطلبات أهالي قرى وسط سيناء، لتطوير الطرق، والبدء الفعلي والفوري فى توصيل خطوط الكهرباء للقرى والتجمعات الجبلية البعيدة فى صحراء الوسط، ضمن مباردة حياة كريمة.

توفير الطاقة الكهربائية لقرية المنبطح جنوب البرث

وقال اللواء أسامة أحمد علي عفش، رئيس مجلس مدينة الحسنة، إنه تفقد تجمع «الدغانجة»، بمنطقة المنبطح وطريق وادي العمر وطريق البرث الشمالي، وتم معاينة جميع المناطق الجبلية والسهول والحمادات الموجودة لبحث إمكانية توصيل التيار الكهربائى لتلك المناطق، ومنها تقوية إمدادات المياه والعمل على تطوير المنشآت والمصالح الحكومية بما يساهم فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة.

توجيهات حكومية بتحويل الصحراء إلى سلة خضروات

وأضاف رئيس المجلس أن هناك توجيهات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ورئاسة مجلس الوزراء بالعمل على ضمان حياة كريمة لأهالي القرى فى مناطق الوسط والتجمعات الصحراوية، والعمل على تحويل الأراضي الجرداء الى أراضي خضراء، لتحقيق إكتفاء ذاتى من الخضروات والفاكهة فى تلك المناطق.

ربط طريق الكونتلا بطريق القسيمة وجبل الحلال

وأشار رئيس مجلس مدينة الحسنة إلى أنه تم عمل ربط كهربائي من الكونتلا جنوبا حتى القسيمة شمالا بطول ما يقرب من 20 كيلو متر، وربط طريق بئر بدا وطريق العزازمة المؤدي إلى طابا وطريق جنوب سيناء، لتكتمل بذلك منظومة التيار الكهربائي على الخطوط والتجمعات السريعة بمناطق الوسط المحاذية لجبل الحلال وجبل يلق من الناحيتين الشرقية والشمالية.