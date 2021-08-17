أهالي سيناء ينحرون الذبائح فرحا بتفوق أبنائهم في الثانوية العامة 2021

اعتاد أهالي الطلاب في شمال سيناء الإحتفاء بأبنائهم بعد نجاحهم في الثانوية العامة بالنحر وتوزيع الحلوى والمشروبات على الضيوف والأقارب والجيران والأصدقاء فور إعلان النتجية، وسط انطلاق الزغاريد والأغانى، وخاصة فى مناطق الحضر بالمحافظة.

نذر النجاح نحر شاه فور ظهور النتيجة

يقول محمد أرميلات، من أهالي المحافظة، إن والد الطالب الناجح يقوم بذبح شاه ودعوة الأصدقاء والأهل والجيران لتناول الغداء أو العشاء بشكل يشبه حفلات العرس، ويكون بالفعل الطالب المتفوق كأنه عريس.

ويضيف أحد أبناء البادية أنه عادة ما يكون هناك نذر لاسرة الطالب حال دخوله كليات القمة مثل الطب والهندسة أو ما شابه، ويكون نحر الشاة أو الخروف الكبير، تنفيذا للنذر، ولذا هناك اهتمام بالغ لدى اولياء الأمور بظهرو نتيجة الثانوية العامة لأنها أصبحت عاملا من عوامل تحديد مستقبل الطالب بحسب المجموع.

أهالى الطالبات يشترون لها الذهب إذا نجحت بمجموع عال

وفي العريش وبئر العبد تحظى الطالبات بعملية تكريم أخرى، وهي حصولها على قطعة ذهبية أو موبايل، أو مبلغ مالي تقوم من خلاله الفتاة بشراء ما يلزمها، سواء ملابس أو ما شابه، حال نجاحها بتفوق.

ويقول محمد الكاشف، من ابناء العريش: «هديتى لابنتى حال نجاحها فى الثانوية العامة بمجموع كبير هو سلسلة من الذهب فيما نذرت والدتها منحها خاتم ذهب»، لافتا إلى أن هذا عرف يجري منذ سنوات، مشيرا إلى أنه حال أن تكون الفتاة مخطوبة فإن هدية خطيبها لا تقل عن هاتف محمول وأسبوع على الأقل من الخروجات كنوع من المكافأة والترويح عنها.