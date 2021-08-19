«مديريات التعليم» تبدأ تشكيل قاعدة بيانات أساسية لتطعيم المعلمين بلقاح كورونا

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم، بشأن تطعيم المعلمين بلقاح فيروس كورونا المستجد قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2021، بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية لحصر المعلمين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا حتى الآن.

«تعليم الجيزة»: سننتهي من تطعيم جميع المعلمين مطلع أكتوبر المقبل

وقال مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، إنّه جرى تشكيل قاعدة بيانات لحصر المعلمين ومنتسبي العملية التعليمية الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا بالتنسيق مع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

وأضاف الجيار لـ«الوطن»، أنّه جرى تطعيم نحو 10 آلاف من معلمي الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وجرى التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لاستكمال تطعيم باقي المعلمين.

وتابع مدير المديرية، أنّه جرى تشكيل الوحدات الصحية بدأت تطعيم المعلمين، وجرى تكليف فريق التطوير التكنولوجي في المديرية والإدارات التعليمية بمساعدة المعلمين في التسجيل على موقع لقاح كورونا الخاص بوزارة الصحة والسكان.

«تعليم المنيا»: طعمنا نحو 6 آلاف معلم بلقاح كورنا

من جانبه، كشف محمد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنيا، عن تطعيم نحو 6 آلاف معلم، وجرى تشكيل قاعدة بيانات أساسية لتسجيل بيانات المعلمين على موقع لقاح كورونا.

وأضاف الرشيدي لـ«الوطن»، أنّه جرى التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لاستكمال تطعيم المعلمين والإداريين، موضحا أنّه لم يتلق أي تعليمات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا، كما أنّ هناك تعليمات مشددة بتطعيم جميع المعلمين، وسيتم الانتهاء من التطعيم مطلع أكتوبر المقبل، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

تعليم القاهرة: بدأنا حصر المعلمين غير الحاصلين على لقاح كورونا بالتنسيق مع الإدارات

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة، عن التنسيق مع الإدارات التعليمية لاستكمال تطعيم المعلمين بلقاح كورونا، مؤكدا أنّ المديرية كلفت الإدارات التعليمية بحصر المعلمين الذين لم يحصلوا على اللقاح تمهيدا لتطعيم، مشددا على المعلمين بالالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن عمليات التطعيم.