خطة «التعليم» لتطعيم العاملين بالمدارس بلقاح كورونا: 7 سبتمبر آخر مهلة

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2021-2022، تستعد وزارة التربية والتعليم، لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس، طبقاً تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين بقطاع التعليم لبدء الدراسة بأمان ودون قلق من انتشار فيروس كورونا.

ووضعت وزارة التربية والتعليم، خطة لتنفيذ تطعيم كل العاملين بقطاع التعليم، وإرسالها بكتاب دور للمديريات التعليمية للتنسيق مع مديريات الصحة، مؤكده أنه آخر موعد لتسجيل اللقاح يوم 7 سبتمبر، وخصصت إيميل الخاص COVID_19@moe.edu.eg لتسجيل العاملين للتطعيم.

التعليم: تطالب بتقرير مفصل عن العاملين الحاصلين علي اللقاح

طالب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، باستلام تقرير شامل يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية للعاملين والمعلمين، سواء متلقي الجرعتين، أو متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلق أي جرعة، من لم يسجل)، مؤكّداً أنَّه لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية.

في 5 نقاط.. خطة التعليم لتطعيم العاملين بالتعليم قبل العام الدراسي الجديد

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطة وزارة التربية والتعليم لتطعيم العاملين بالتعليم والمدارس:

- تشكيل لجنة من مديري المديريات والإدارات التعليمية إعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

- إعداد قائمة من قبل مديري المدارس تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

- إخطار من لم يسجلوا للتطيعم بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.

- تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان (العاملين بوزارة التربية والتعليم) لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد الحدد للجرعات.

- عدم السماح للعاملين والمعلمين سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية بدخول مقر العمل إلا بعد تناول اللقاح.