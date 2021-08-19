ضوابط وشروط قبول الطلاب المغتربين في المدن الجامعية بأسيوط

يبحث الكثير من طلاب جامعة أسيوط من المغتربين، سواء من المحافظات الأخرى أو المراكز البعيدة بالمحافظة، عن شروط القبول للإقامة بالمدن الجامعية وطريقة التقديم.

«الوطن»، تستعرض شروط قبول الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط والتى من المقرر أن يبدأ التقديم لها غدا الجمعة 20/8/2021 من خلال التسجيل الإلكتروني.

ضوابط وشروط قبول الطلاب المغتربين فى المدن الجامعية بجامعة أسيوط

حرصت جامعة أسيوط على إعادة النظر فى المعايير والضوابط المحددة لخطة قبول الطلاب المغتربين فى المدن الجامعية مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد 021/2022 ، وذلك فى إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد ويأتى ذلك في إطار سعى إدارة الجامعة إلى توفير كافة السبل والإجراءات لتقديم أقصى درجات الدعم والرعاية لطلابها الجدد والقدامى واتخاذ كافة التدابير من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مع العمل على تهيئة المناخ الملائم الذى يساعدهم على الدراسة والتحصيل و تذليل المعوقات التى قد تصادفهم فى حياتهم الجامعية.

رابط التسجيل الإلكترونى للسكن بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط

وأعلن مركز تطوير نظم المعلومات بجامعة أسيوط أن التقدم للسكن فى المدينة الجامعية سوف يتم عن الطريق التسجيل الإلكترونى على موقع الزهراء وذلك بدءًا من غدا الجمعة 20 أغسطس وحتى 11 سبتمبر القادم 2021 ،على الرابط التالى https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

معايير القبول بالسكن في المدن الجامعية بجامعة أسيوط للطلاب الجدد والقدامى

ويشهد العام الجامعى الجديد 2021/2022 عددأ من التعديلات فى معايير المفاضلة بين الطلاب المقبولين، بالنسبة للطلاب المستجدين من الحاصلين على الثانوية العامة، حيث تم وضع معيار المسافة بين محل إقامة الطالب والجامعة شرطاً أساسياً للقبول بالمدينة الجامعية والتى تم تحديدها بألا تقل عن 80 كم بالنسبة للطلاب وألا يقل مجموع الثانوية العامة عن 90% للمجموعة العلمية، و75% لطلاب المجموعة الأدبية، أما بالنسبة للطالبات فيشترط فقط ألا يقل المسافة بين محل إقامة الطالبة والجامعة عن 60 كم ، وفى ضوء تلك المعايير سوف يتم إلغاء الاعتماد على تاريخ الميلاد كأحد معايير المفاضلة بين الطلاب حيث أنه كان من المعتاد فى الأعوام السابقة تسكين الطلاب الأصغر سنا.

وبالنسبة للطلاب القدامى فيتم قبول الطلاب الحاصلين على إمتياز ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كم، وكذلك الطلاب الحاصلين على جيد جداً ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 70 كم، وكذلك الطلاب من غير المقيمين بالمدينة الجامعية سابقاً على أن يكونوا من الحاصلين على إمتياز ولا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كم.

وفيما يخص الطالبات فيتم قبول الحاصلات على إمتياز ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 20 كم، وأيضاً الطالبات الحاصلات على جيد جداً ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كم، وكذلك الحاصلات على جيد ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 60 كم، أما فيما يخص الحاصلات على تقدير مقبول فيشترط الأ تقل المسافة بين محل الإقامة والجامعة عن 80 كم ، وكذلك الطالبات من غير المقيميات بالمدينة الجامعية سابقاً على أن يكن من الحاصلات على إمتياز ولا تقل مسافة محل الإقامة عن 20كم.

إستثناء ذوى القدرات الخاصة من شروط السكن

وحرصت إدارة جامعة أسيوط على استثناء بعض الفئات التى تشمل الطلاب ذوى القدرات و الاحتياجات الخاصة بشهادة معتمدة من المراقبة الطبية، والمتميزين فى الأنشطة والحالات الإستثنائية الخاصة.

السكن خارج قواعد قبول الطلاب «السكن بمصروفات»

وأشار الإعلان إلى أنه من المقرر تخصيص مبانى خارج قواعد التسكين للسكن الخاص للراغبين فى ذلك شاملة التغذية وذلك حسب أولوية التقدم وحسب الأماكن المتاحة وتشمل الغرف فردى وزوجي.

ويتم التسكين في الغرف الفردية بسعر فردية 1105 جنيهات للغرفة المفردة بدون حمام و1305 جنيهات للغرفة المفردة بحمام داخلي و630 جنيه فى الغرفة المزدوجة و580 جنيه في الغرفة المزدوجة أكثر من فردين ، و750 جنيه فى المزدوجة فى الأجنحة الأقتصادية وكذلك سكن خاص للطالبات شامل التغذية والذى يتضمن غرف فردية 1105 جنيهات للغرفة المفردة و630 جنيه فى الغرفة المزدوجة وغرف مفردة بحمام داخلى بسعر 1305 جنيه للراغبات فى ذلك.