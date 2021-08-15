بالأسماء.. تعيين 4 رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة أسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عدداً من قرارات التعيين الجديدة داخل عدد من كليات الجامعة، وتضمنت تعيين 4 رؤساء أقسام جدد بمختلف كليات الجامعة.

وشملت القرارات في كلية التربية تعيين الدكتور خضر مخيمر أبو زيد محمد، الأستاذ بقسم علم النفس، رئيساً للقسم بالكلية، وذلك حتي بلوغه السن القانوني للمعاش، وفي كلية الهندسة صدر قرار بتعيين الدكتور شوكت محمد لطفي القاضي، الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية، رئيساً للقسم، وذلك حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

كما أصدر رئيس الجامعة قراراً بتعيين الدكتور جمال عبد اللطيف محمد عبدالله، الأستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، رئيساً للقسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، إضافةً إلى تعيين الدكتور جمال زيدان عبد العال، الأستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، رئيساً للقسم وذلك لمدة ثلاث سنوات.

يشار إلى أن رئيس جامعة أسيوط سبق وأصدر عدداً من قرارات التعيين الجديدة بكلية الخدمة الاجتماعية، تضمنت تعيين الدكتور سعودي محمد حسن، الأستاذ بقسم التخطيط الاجتماعي، وكيلًا للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام محمد طلعت عبد الجليل، الأستاذ بقسم التخطيط الاجتماعي، وكيلاً للكلية لشؤون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام واحد لكل منهما.

وفى القطاع الطبي، تم تعيين رؤساء أقسام جدد في كليات الصيدلة ومعهد جنوب مصر للأورام والتمريض، منهم الدكتور هشام محمد توفيق حسن، الأستاذ بقسم الصيدلة الصناعية، رئيساً للقسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات.