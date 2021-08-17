رئيس جامعة أسيوط يستعرض مجالات التميز والبرامج الخاصة بالكليات النظرية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تضم عدد من المجالات الدراسية المتقدمة التي تجذب الطلاب المصريين والوافدين، لكلياتها المتميزة فى القطاع الطبى بمختلف مجالاته والتى تتيح للطلاب فرصة للتدريب العملى داخل مستشفيات أسيوط الجامعية فى المجالات المتعددة وتصل إلى 10 مستشفيات متخصصة تستقبل أكثر من مليوني مريض إلى جانب أكبر مستشفى تعليمى لطب الأسنان وهو مايمثل نقطة جذب للطلاب المصريين والوافدين الراغبين فى تلقى خدمة تعليمية متكاملة من الناحية النظرية والعملية، كما تحظى كلية التربية الرياضية بنسبة كبيرة من الطلاب الوافدين من عدد من الدول العربية لما تضمه من ملاعب هائلة وصالات رياضية لمعظم الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

كليات متخصصة بجامعة أسيوط

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن جامعة أسيوط تضم كلية متخصصة فى مجال صناعات السكر وهى كلية تكنولوجيا لصناعة السكر والصناعات التكاملية وتعد الوحيدة فى مجالها على مستوى الجامعات المصرية والوطن العربي، وتهدف إلى تقديم برامج تعليمية تطبيقية وبحوث متميزة ذات جودة عالية تلبى احتياجات المستفيدين فى أطر الأهداف الإستراتيجية للدولة وخصوصاً فى خدمة صناعة السكر والصناعات التكاملية من خلال عدد من الأقسام وهي «قسم علوم وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، علوم وتكنولوجيا صناعة السكر، الشعبة الزراعية، الشعبة الكيميائية، الشعبة الهندسية، علوم وتكنولوجيا صناعة اللب والورق والألواح الخشبية، علوم وتكنولوجيا التخمرات الصناعية، قسم علوم البيئية ومعالجات التلوث»، وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة علمى سواء علمى علوم أو رياضيات وتتم الدراسة بها بنظام الساعات المعتمدة.

وفى سياق متصل أكد رئيس جامعة أسيوط أن العام الجامعى القادم 2021/ 2022 من المقرر أن يشهد استمرار العمل بتلك الإستراتيجية فى ظل نجاح التخصصات الدقيقة والمستحدثة فى مختلف كليات الجامعة منوهاً إلى استمرار توجهه فى تنفيذ إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى التوسع في طرح برامج خاصة ومتميزة فى مختلف القطاعات بكليات الجامعة من شأنها تطوير العملية التعليمية المقدمة بما يواكب التطور العالمي ويعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة فى مجالاتها والمتزايدة فى حجمها .

برامج خاصة طرحتها جامعة أسيوط

من جانبه أشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن جامعة أسيوط طرحت فى السنوات السابقة عدد من البرامج الخاصة والتى تتضمن ثلاث برنامج في كلية الحاسبات والمعلومات هى الحوسبة الأمنية، و نظم المعلومات الحيوية، وبرنامج هندسة البرمجيات، الى جانب برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة وشعبة BIS نظم معلومات الأعمال Business Information Systems والذى يجمع بين دراسة 17 مقرر دراسى من الحاسب الآلى 20 مقرر ومواد من العلوم التجارية وهو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة ويقبل طلاب العلمى والأدبى من المقبولين بكلية التجارة سواء الانتساب أو الانتظام .

واشار إلى برنامج الصيدلة الإكلينيكية فى كلية الصيدلة، أما فى كلية الهندسة فيوجد ثلاثة برامج خاصة متنوعة ما بين هندسة الميكاترونيات والروبوتات وهندسة التشييد وإدارة المشروعات وهندسة التصميم الداخلي والمعماري ، كما تقدم الجامعة فى كليات العلوم برنامجين لجيولوجيا البترول ، والكيمياء الصناعية التطبيقية بالإضافة إلى برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق وأخر للترجمة الإنجليزية بكلية الآداب إلى جانب برنامجيها للدراسات المسرحية بنظام الساعات المعتمدة ، وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS.

بدء الدراسة بثلاثة برامج خاصة لإعداد المعلم

ولفت إلى أن العام قبل الماضي شهدت كلية التربية بدء الدراسة بثلاثة برامج خاصة إحداها لإعداد معلم العلوم وآخر للرياضيات وكذلك لإعداد معلم اللغة الإنجليزية وذلك من المختصين بالتدريس فى المدارس الدولية داعياً الطلاب الراغبين في الالتحاق بإحدى هذه البرامج الرجوع للكلية وذلك للتعرف على الشروط والضوابط الخاصة بكل برنامج وعدد ساعات الدراسة .