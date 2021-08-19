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محمود مسلم

غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق 15 مايو للصيانة

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الوطن
11:02 ص | الخميس 19 أغسطس 2021
المياه

المياه

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قطع المياه عن المرحلتين الأولى والثالثة والمنطقة الصناعية الأولى بالمدينة، وذلك اعتباراً من  الساعة الـ12 منتصف ليل غد الجمعة الموافق 20/8/2021، وحتى الساعة الـ6 مساء بعد غد السبت الموافق 21/8/2021.

وأرجع رئيس جهاز 15 مايو، سبب قطع المياه نظراً لقيام الجهاز بأعمال المرحلة الأولى للصيانة لرافع المشروع الأمريكي، مهيبا بأصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

 

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