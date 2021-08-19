خطوة بخطوة.. كيف تستعلم عن رول جلسة قضية عبر الموبايل؟

إذا كنت صاحب دعوى قضائية، وأردت معرفة رول جلسة قضيتك، فإن وزارة العدل أتاحت إمكانية معرفة تاريخ جلسة نظر الدعوى من خلال بعض الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها على شبكة الإنترنت، وسوف نستعرض خطوات الاستعلام عن جلسة دعوى قضائية خلال السطور التالية.

1- الدخول على موقع وزارة العدل من خلال هذا الرابط.

2- اختيار أيقونة الاستعلام عن رول جلسة.

3- الضغط على زر «ابدأ الخدمة».

4- اختيار درجة التقاضي ما بين «نقض، استئناف، ابتدائي، جزئي».

5- اختيار المحكمة التي تنظر الدعوى القضائية.

6- اختيار نوع الدعوى ما بين «مدني، ايجارات، تعويضات، تحسين، عمال، قيم، تجاري، ضرائب، طعون».

7- اختيار الدائرة.

8- اختيار تاريخ الجلسة.

9- الضغط على زر «بحث».

10- سوف تظهر لك النتيجة.

وكانت وزارة العدل أتاحت عدد من الخدمات الإلكترونية للجمهور عبر الإنترنت، خاصة خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلى جانب خدمات المحاكم، من خلال بوابة مصر الرقمية، كما أتاحت الوزارة أيضاً تطبيق إلكتروني يسمى «أنا أرغب في عمل توكيل»، والذي يمكن من الحصول على عدد كبير من خدمات الشهر العقاري والتوثيق مثل تحرير توكيلات الشهر العقاري على اختلاف أنواعها واستخداماتها مثل توكيلات إدارة وبيع المركبات وتوكيلات عامة وخاصة وعام شامل البنوك، وترجمة عقد مشهر إلى اللغة الإنجليزية، واستخراج شهادة تصرفات عقارية.

وكانت وزارة العدل تبنت سياسة التحول الرقمي والميكنة وهي السياسية التي تبنتها الدولة في الفترة الأخيرة، وتم ميكنة عدد كبير من فروع الشهر العقاري والتوثيق، وتطوير عدد كبير من المحاكم والنيابات، كان آخرها افتتاح مجمع النيابات الإدارية في مدينة القاهرة الجديدة، والتي تم انشاءها بشكل متطور وتقني وضمت عدد كبير من النيابات القاهرة، وهو ما شكل تسهيلاً كبيراً للوقت والمجهود وكذلك توفير مبنى لائق سواء لأعضاء النيابة أو المواطن، تماشياً مع سياسات الجمهورية الجديدة.