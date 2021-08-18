قافلة طبية للكشف على العمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة برعاية «الوزراء»

برعاية رئاسة الوزراء تنظم غداً الخميس مؤسسة صناع الخير للتنمية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة المنوفية، قافلة طبية كبرى للكشف على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الإنشائية الكبرى بالعلمين الجديدة، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف وزيرة التضامن الإجتماعى وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وأكّد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء «صناع الخير»، أنَّ القافلة سوف يحضرها وزراء التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ورئيس جامعة المنوفية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية وسوف تنطلق مع ساعات الصباح الأولى بمنطقة الدون تاون 1 بالعلمين الجديدة.

استغاثات مجلس الوزراء

وأضاف «زمزم»، أنَّ القافلة تأتي ضمن فعاليات التعاون مع اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء وعدد من الجامعات المصرية لتقديم خدمات علاجية ذات جودة للشرائح الأكثر استحقاقاً في أنحاء الجمهورية وتأتي أيضاً ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين صناع الخير ووزارة القوى العاملة لدعم العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى، وقد سبق القافلة في هذه الإطار تنظيم سلسلة قوافل بالعاصمة الإدارية الجديدة وبجبل الجلالة والعملين الجديدة قدمت خدمات توقيع الكشف الطبي في مجال العيون وصرف الأدوية وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية المختلفة بالمجان تماماً.

الكشف الطبي وتوزيع الأدوية

وأوضح رئيس مجلس أمناء «صناع الخير»، أنَّ القافلة سوف تقدم خدمات الكشف الطبي وتوزيع الأدوية في 14 تخصصًا طبيًا مختلف منها العيون والباطنة والعظام والجلدية والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الصدرية والمسالك البولية والأوعية الدموية والجراحة العامة فضلاً عن صرف الأدوية وعمل التحويلات للحالات التي يثبت إحتياجها لتدخل طبي أكبر ودخول مستشفى.