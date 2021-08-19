خبير في اقتصاديات الصحة: لقاحات كورونا الملاذ الوحيد للنجاة

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن منح لقاحات كورونا للمعلمين والمحاضرين في الجامعات تستهدف تقليل التعليم عن بعد، حيث عانى منه جميع أطراف العملية التعليمية، موضحًا: «الموضوع متعب نفسيا للطلاب، والسبيل الوحيد لعودة الدراسة وجها لوجه هو إعطاء لقاحات للمدرسين».

وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر شاشة «DMC»: «تطعيم المدرسين لا يعني إلغاء الأولويات المتاحة لبعض الفئات مثل كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة والأطقم الطبية»، لافتًا إلى أن مصر تعمل على تصنيع اللقاحات محليا، وعندما تصل البلاد إلى القدرة القياسية في التصنيع اليومي «400 ألف جرعة في اليوم»، ستستطيع منح اللقاحات لكل الفئات المستهدفة.

سبب زيادة الوفيات في أمريكا

وتطرق إلى الوضح في أمريكا، مشيرًا إلى أن زيادة نسب الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، جرى حصرها بين غير الحاصلين على لقاحات كورونا، أو الذين حصلوا على الجرعة الثانية بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الأولى.

الملاذ الوحيد من كورونا

وأوضح، أن لقاحات كورونا هي الملاذ الوحيد لمنع الوفيات، لافتًا إلى أن البيت الأبيض وقع على مذكرة بمنح جرعة ثالثة بعد 8 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية لأي أمريكي.

وأردف محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على لقاحي موديرنا وفايزر- بيونتيك، لافتًا إلى أنها وقارة أوروبا استهلكتا كميات أكبر من المتفق عليها من لقاحات كورونا.

وواصل: «لو منحت دول العالم المتقدم كل المقيمين على أرضها الجرعة التنشيطية، فإن هذا يعني أنها ستحصل على 2 مليار جرعة إضافية، وهو ما يعني تأخير حصول الدول الأخرى على مستحقاتها في الفترة الزمنية المعلنة».