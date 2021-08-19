جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة بأمريكا.. وطبيب: «كله هيحتاجها»

قرر مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، دعوة بعض الفئات لتناول جرعة ثالثة من لقاحات كورونا المطورة، ضد عدوى فيروس «كوفيد 19»، من بينهم أصحاب المناعة المنخفضة أقل عن الطبيعي، بجانب كبار السن، والمصابين بالسرطانات، والإيدز، وأصحاب الأعضاء المزروعة، خاصة مع تزايد تفشي متحور «دلتا» الجديد، وإصابة نحو 40% من متلقي التطعيم بالكامل من أصحاب المناعة الضعيفة، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز».

سر احتياج متلقي اللقاحات لجرعة ثالثة

ويوضح الدكتور حسنى سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، أسباب احتياج هذه الفئات إلى جرعة ثالثة من لقاحات كورونا، قائلا: إن كبار السن ومصابي السرطانات والإيدز، وأصحاب الأعضاء المزروعة تكون الاستجابة المناعية لديهم ضعيفة، بجانب مرضى الكبد والأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر والقلب، وكذلك مصابي السمنة.

موعد الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

وأضاف «سلامة» في حديثه مع «الوطن»، أن التطعيم بلقاحات كورونا تحقق فعالية في جسم المتلقي لمدة 9 أشهر كحد أقصى، وبعد هذه المدة يحتاج إلى جرعة ثالثة إضافية، خاصة الفئات التي سبق ذكرها، مشيرًا إلى أن المتحور الهندي الجديد «دلتا» يصيب المتلقي حتى بعد التطعيم بالجرعتين؛ لذلك فإن الجميع سيحتاج إلى جرعات معززة.

وأشار أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، إلى أن التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاحات كورونا يمكن أن يكون من نوع مختلف عن اللقاح الذي جرى التلقيح به في الجرعتين الأولى والثانية؛ إذ أنه لا توجد مشكلات صحية قد تنتج عن هذا، لافتًا إلى أن موعد التطعيم بالجرعة الثالثة يكون بعد 9 أشهر كحد أقصى من تلقي الجرعة الثانية.

أخطاء يقع بها متلقي لقاحات كورونا

ولفت الدكتور حسني سلامة، إلى أن متلقي لقاحات كورونا يدخلون في حالة من الطمأنينة بعد التطعيم باللقاحات، ما يجعلهم يلجأون إلى خلع الكمامات، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وقد ينتج عن ذلك إصابتهم مجددًا بفيروس كورونا، وهو ما حدث بالفعل في أمريكا مع متحور «دلتا» الهندي.