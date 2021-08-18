أستاذ مناعة بأمريكا: لقاح كورونا آمن للحوامل ويحمي من دخول المستشفى

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، نصحت بتلقي السيدات الحوامل للقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أن البيانات الموجودة لديهم كشفت عن أنه لا توجد آثار جانبية لتلقي اللقاح، وهو ما أعطى العلماء شعورًا بالأمان وأن الحوامل يمكنهن الحصول على اللقاح، مشددًا على أن العلماء رصدوا كل الحالات للسيدات اللاتي أصبحن حوامل بعد الحصول على المصل، ووجدوا أنهن لم يحدث لهن أي تغييرات سلبية.

لا توجد دراسات توضح مدى أمان الحصول على اللقاح خلال 5 سنوات من الولادة

وأضاف «خضر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأربعاء، على قناة «dmc» الفضائية، أنه لا يمكن القول إن الحصول على المصل آمن لمدة خمس سنوات بعد الولادة، لأنه لا توجد دراسات على ذلك، والدراسات يمكن القول إنها قوية عندما تكون مجهولة للمريض، وتُرصد على مدى زمني معين، ولكن في الوقت الحالي تصدر القرارات على قدر المعلومات المتاحة، والمعلومات المتاحة حاليًا أنه لا توجد أي آثار سلبية عند حصول الحوامل على المصل.

وشدد على أن قرارات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، ليست متضاربة ولكنها تكون على أساس المعلومات المتاحة، ولا يمكن لأحد أن يعطي ضمانًا لشيء ما، والمعلومات المتاحة حاليًا هي أن التطعيم آمن للحوامل.

الحماية من الدخول للمستشفيات

وشدد على أن الحماية من دخول المستشفى عند الإصابة بفيروس كورونا بعد الحصول على اللقاح ما زالت كما هي بنسبة 100%، ولذلك فإن الدول المتقدمة القادرة على شراء اللقاحات مستمرة في شرائها من أجل تقديم جرعة ثالثة لمواطنيها.