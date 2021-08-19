وقفات نسوية في شوارع كابول وأزمة اقتصادية.. ماذا يحدث في أفغانستان؟

تواجه حركة طالبان الأفغانية المسلحة العديد من التحديات بعد سيطرتها على مقاليد السلطة في أفغانستان، حيث أن هناك بعض الفوضى التي لا تزال تعم العاصمة كابول، مثلما حدث في محيط مطار كابول الدولي، حيث تدفق آلاف المواطنين الأفغان سعيا للخروج من البلاد باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية، مرورا بالتحديات الاقتصادية مع تأكيد الإدارة الأمريكية حرصها على عدم وصول الحركة لأموال الدولة في الخارج أو للسلاح الأمريكي المتواجد على الأراضي الأفغانية، وصولا إلى الاعتراف الدولي المشروط، كما رفع عدد من النساء في العاصمة الأفغانية «كابول» لافتات تطالب بالحفاظ على حقوقهن.

الاحتياطي النقدي

من جانبه كشف محافظ البنك المركزي الأفغاني أن البلاد لديها احتياطيات في الخارج بقيمة 9 مليارات دولار، لكن ليس نقدا ماديا داخل البلاد بعد أن أمرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجميد احتياطيات الحكومة الأفغانية الموجودة في حسابات مصرفية أمريكية يوم الأحد الماضي.

ونشر محافظ البنك المركزي الأفغاني، أجمل أحمدي على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» أن «غالبية تلك الأموال أي نحو 7 مليارات دولار محتجزة بشكل سندات وأصول وذهب في البنك الفيدرالي الأمريكي، مضيفا أن حيازات المركزي الأفغاني من الدولار باتت قريبة من الصفر لأن أفغانستان لم تتلق شحنات نقدية كانت مقررة الأسبوع الماضي».

انتفاضة العلم

كما يوجد تحدي مهم للغاية على الصعيد الشعبي، والذي تمثل أمس الأربعاء بما سمي «انتفاضة العلم»، حيث عمد العديد من المواطنين في وقفات رمزية في عدد من المحافظات والمناطق إلى رفع العلم الأفغاني متحدين علم طالبان، ما استفز عناصر حركة طالبان الأفغانية، حيث خرج عدد من المواطنين الأفغان في جلال أباد وننكرهار، متحدين حركة طالبان ورافعين علم بلاهم ذا الألوان الثلاثة، فيما رد عناصر طالبان مطلقين الرصاص في الهواء، حسبما أفادت وكالة «كابول نيوز».