مع ارتفاع حرارة الجو.. الأورمان تتبني إعادة إعمار البيوت بكفر الشيخ

أعلنت جمعية الاورمان عن تبنيها مبادرة إنسانية لإعادة إعمار المنازل فى قرى محافظة كفرالشيخ، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

إعادة إعمار وتعريش 575 منزلا في قرى ومراكز المحافظة

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، إن الهدف من مبادرة إعادة إعمار المنازل هو رفع الضرر عنهم وحمايتهم من أشعة الشمس وتوفير مسكن مناسب وآمن وحياة آدمية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المرتفعة لم تعطل فريق عمل مكتب جمعية الأورمان بكفرالشيخ عن مواصلة جهودهم لتحسين حياة المواطنين حيث نجح في إعادة إعمار وتعريش 575 منزلا في قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

تعريش 20186 منزلا بجميع محافظات الجمهورية

وأكد «شعبان»، أن الجمعية سهلت على المواطنين المشاركة فى إعمار المنازل للأسر الأكثر احتياجًا بمبلغ 560 جنيها شهريًا أو بسهم 250جنيها ليستطيع الجميع المشاركة فى الخير.

ولفت إلى أن المبادرة تأتي في إطار مبادرات الأورمان وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير الإمكانيات موضحا أنه منذ انطلاق مشروع «أكفل قرية فقيرة»، ساهمت جمعية الأورمان في إعادة إعمار 32 ألف منزل، وتعريش أسقف 20186 منزلا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة خلال الفترة الماضية.