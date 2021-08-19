المطار يستقبل اليوم 335 رحلة تقل على متنها 41 ألف راكب

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، سفر ووصول 41 ألف راكب، وذلك على 335 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وصول 166 رحلة طيران تقل 17 آلف راكب خلال 24 ساعة المقبلة

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة، ستشهد وصول 166 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 17 آلف راكب، وسفر 169 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها نحو 24 ألف راكبا، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

تشديد الرقابة والإجراءات الاحترازية

وتشدد سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وسلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خاصة على الركاب القادمين من الدول التي ظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد، حيث يخضع جميع القادمين من هذه الدول إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي فور وصولهم المطار.