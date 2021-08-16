«الصحة»: 1000 جنيه رسوم مقابل إجراء تحاليل كورونا للقادمين من الخارج

قال مصدر مسؤول بالحجر الصحي بمطار القاهرة، إن وزارة الصحة فرضت رسومًا تصل إلى 1000 جنيه للقادمين من الخارج؛ لإجراء تحاليل شريعة للكشف عن لقاح كورونا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وزارة الصحة والسكان وافقت على رسوم تحليل ID NOw بمبلغ 1000 جنيه للمواطنين القادمين من دول تشهد تحورات لفيروس كورونا، مع إجراء تخفيض للجهات الحكومية ليصبح المبلغ 750 جنيها، مؤكدا أن هذه التحاليل كانت تجري مجانا في الحجر الصحي بمطار القاهرة، ولكن مع تزايد الأعداد تم وضع رسوم لإجراء التحاليل.

وأوضح أن هناك إجراءات مشددة يتم تنفيذها داخل مطار القاهرة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة، مشيرًا إلى عودة بعض الركاب على نفس متن الطائرة التي أتت بهم بعد اكتشاف إصابتهم بمتحورات فيروس كورونا.

مصر خالية من متحورات كورونا

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، فرض مجموعة من الإجراءات المشددة بالمطارات والطرق البرية وغيرها البحرية؛ لعدم دخول أي متحورات بفيروس كورونا مصر خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه لم يظهر أي تحورات في مصر حتى الآن؛ وفقا لآخر دراسات جينية تتم داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم المواطنين بنسبة 40% بنهاية العام الجاري؛ تحسبا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا.

وحددت الوزارة، رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، بنحو 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب المقيمين في مصر.