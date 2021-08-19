قرض حسن.. محافظ سوهاج يسلم 56 شيكا لأصحاب المشروعات الصغيرة

سلّم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، 56 شيكًا بنظام الإقراض الحسن لعدد من الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، اليوم، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لإنجاح مشروعاتهم، بحضور رأفت السمان، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ويسري الشلقامي، مدير مكتب جمعية الأورمان بسوهاج .

7 آلاف جنيه قيمة كل شيك بإجمالي 392 ألف جنيه

وأكد محافظ سوهاج، في بيان صحفي، أهمية دور المجتمع المدني في مشاركة الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال خدمة المجتمع وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، موجهًا الشكر لجمعية الأورمان والقائمين عليها وتعاونهم المستمر مع المحافظة .

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة أن الشيكات المقدمة بنظام القروض الحسنة، قيمة كل شيك منها 7 آلاف جنيه، بإجمالي 392 ألف جنيه، تم منحها لعدد 56 مستفيدًا من مختلف مراكز المحافظة.

توزيع 4787 مشروع رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع سوهاج

كانت جمعية "الأورمان" أعلنت عن توزيع 4787 مشروع رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع سوهاج، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج ضمن أنشطتها فى مجال الرعاية التنموية والاجتماعية، وذلك لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم ولتخفيف العبء عنهم .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه مع تسليم رؤوس المواشي تم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة حيث يتم صرف مبلغ شهرى يتم صرفه من مكاتب البريد كتغذية للماشية، والمستفيدين من الأرامل ومحدودي الدخل.