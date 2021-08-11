«الأورمان»: 3 آلاف عملية قلب مفتوح وقسطرة لمرضى محافظة الدقهلية

أجرت جمعية الأورمان 3 آلاف عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تماما لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية.

فؤاد: ندعم غير القادرين علي العلاج وبالمجان

وقال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية مما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.

وأضاف فؤاد، في تصريح صحفي، اليوم، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

فؤاد: نستقبل جيمع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب

وأشار إلى أن جمعية الاورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة و بحضور أساتذة و متخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية و بالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

وذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن من اجراء عدد 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.