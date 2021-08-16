«الأورمان»: ساهمنا في إعادة إعمار 10 آلاف و956 منزلا ببني سويف

أعلنت جمعية الأورمان عن تبنيها مبادرة انسانية لإعادة إعمار المنازل الأكثر إحتياجًا فى قرى محافظة بني سويف، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، وموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، من أجل رفع الضرر عنهم، وحمايتهم من أشعة الشمس و توفير مسكن مناسب وأمن وحياة آدمية.

الأورمان: نهدف لتوفير مسكن آمن وحياة آدمية للأكثر احتياجا

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، إن الهدف من مبادرة إعادة إعمار منازل المواطنين الأكثر إحتياجًا، هو رفع الضرر عنهم، وحمايتهم من أشعة الشمس و توفير مسكن مناسب وآمن وحياة آدمية، حيث سهلت الجمعية على المواطنين المشاركة فى إعمار منازل الأسر الأكثر احتياجًا، بمبلغ 560 جنيها شهريًا، أو بسهم 250 جنيها ليستطيع الجميع المشاركة فى الخير.

مدير جمعية الأورمان: نجح فريقنا في إعادة إعمار وتعريش 11 ألف منزل ببني سويف

وأشار «شعبان»، إلى أن فريق عمل مكتب جمعية الأورمان ببني سويف يواصل جهوده لتحسين حياة المواطنين، في ظل درجات الحرارة المرتفعة حيث نجح الفريق في إعادة إعمار وتعريش 10 آلاف و956 منزلا في قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن الجمعية بدأت في إعادة اعمار المنازل المتهالكه وتعريش الأسقف منذ سنوات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

الأورمان: ساهمنا في إعمار 32 ألف منزل بمحافظات مصر

ولفت إلى أن المبادرة الإنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير الإمكانيات موضحا أنه منذ انطلاق مشروعها «مشروع أكفل قرية فقيرة»، ساهمت جمعية الأورمان في إعادة إعمار 32 ألف منزل، وتعريش أسقف 20 ألف و186منزلا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة خلال الفترة الماضية.