«التعليم» تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للدور الثاني للمكفوفين للعام الدراسي 2020/2021، موضحة أنّ الامتحانات تبدأ اعتبارا من السبت المقبل 4 سبتمبر 2021 وينتهي 15 سبتمبر المقبل.

بدء امتحانات الدور الثاني لمدارس STEM يوم 4 سبتمبر

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2020/2021، وتبدأ الامتحانات يوم السبت 4 سبتمبر وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر المقبل.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تعقد ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية

كما أعلنت الوزارة جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني لجميع الشعب، والذي يبدأ 4 سبتمبر المقبل وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر، موضحة أنّ الامتحانات تعقد ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع اللجان الامتحانية.

وشددت الوزارة على جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف بضرورة الاستعداد الجدي للامتحانات.