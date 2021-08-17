يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الدقائق الحالية عن موقع وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم الدور الأول، التي من المقرر اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعد دقائق، وكذلك إعلان نسب النجاح التي بلغت لهذا العام ونسب الرسوم، ومقارنتها بالأعوام الماضية، بالإضافة إلى الكشف عن تفاصيل التنسيق للجامعات للعام الدراسي الجديد 2022/2021.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

وقال الدكتور طارق شوقي، إن موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم الدور الأول سيوفر رابطاً إلكترونياً يتمكن الطلاب من خلاله من الحصول على النتيجة بالدرجات والمجموع النهائي وكذلك الدرجة العظمى والصغرى، موضحاً أنه يمكن الدخول على الموقع من خلال جهاز التابلت الإلكتروني الخاص بالطلاب.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

وأضاف «شوقي»، أن موقع وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم الدور الأول، يكشف من خلال الرابط الذي سيجري تفعيله بعد قليل، ترتيب الطالب على مستوى مدرسته وإدارته التعليمية ومحافظته، بالإضافة إلى ترتيبه في كل مادة بالنسبة لدفعته، مشيراً إلى أن الهدف من الكشف عن ترتيب الطلاب هو معرفة مستواه الحقيقي بين دفعته، ومدى فهمه لمخرجات التعلم للمقرر الدراسي.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس يجري تفعيله بعد قليل

وتابع وزير التربية والتعليم، بأن موقع وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم الدور الأول يجري تفعيله عقب إعلان النتيجة رسيماً، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة، لافتاً إلى أن النتيجة ستكون مطمئنة لأولياء الأمور والطلاب، وسيجرى توفير أماكن في الكليات لجميع الطلاب.