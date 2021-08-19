س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية العامة 2021 وموعد التقديم

وصف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دفعة الثانوية العامة 2021 بأنّها «استثائية وتاريخية»، نظرا لما شهدته من تطوير جذري في طبيعة الأسئلة والامتحانات، كما أنّها البداية الأساسية للتطور الجذري في مرحلة التعليم الثانوي، فلأول مرة تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولأول مرة يتم فتح التظلمات لها إلكترونيا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الأسئلة والإجابات المتعلقة بتظلمات الثانوية العامة 2021، كما يلي:

تظلمات الثانوية العامة

- كيف يتم التقديم لتظلمات الثانوية العامة 2021؟

قال الدكتور طارق شوقي، إنّ تظلمات الثانوية العامة 2021 تتم إلكترونيا لأول مرة وليس ورقيا مثل الأعوام الماضية.

- كم تبلغ رسوم التظلمات للثانوية العامة 2021؟

أكد شوقي أنّ التظلمات تتم لأول مرة هذا العام مجانا دون رسوم.

- متى يتم إعلان رابط التقديم لتظلمات الثانوية العامة 2021؟

أوضح وزير التربية والتعليم، أنّه سيتم إعلان رابط إلكتروني للتقديم للتظلمات على مواد امتحانات الثانوية العامة 2021 السبت المقبل الموافق 21 أغسطس الحالي.

- كم تصل مدة تقديم التظلمات؟

أكد الدكتور طارق شوقي، أنّ تقديم طلبات التظلم للثانوية العامة 2021 يستمر لمدة أسبوع اعتبارا من السبت المقبل.

- متى تعلن نتائج التظلمات؟

كشف شوقي، عن أنّه سيتم إرسال نتائج التظلمات حتى يوم 13 سبتمبر المقبل، مشددا على الطلاب باتباع التعليمات كافة.

- كيف يتم فحص ورقة الإجابة؟

أكد الدكتور طارق شوقي، أنّ عملية فحص ورقة الإجابة تضمن تأكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب، وبعد التأكد من نسبتها للطالب يعاد تصيحها يدويا.

- هل يطلع الطالب على نتيجة فحص ورقة التظلمات؟

قال الدكتور طارق شوقي، إنّه سيتم تسليم الطالب نتيجة فحص ورقة الإجابة مدونا بها سلامة الورقة ونسبتها إليه، إضافة إلى الدرجات التي حصل عليها.

- هل يتم تسليم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة الإجابة؟

أوضح الوزير أنّه سيتم تسليم نسخة إلكترونية للطالب المتقدم بالتظلم من ورقة إجابته بعد الانتهاء من إعادة تصحيحها.

- ما الهدف من تسليم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة الإجابة؟

الاطمئنان بنفسه من سلامة التصحيح.

- ما هي مراحل التظلمات في الأعوام السابقة؟

كشف الدكتور طارق شوقي، عن مراحل التظلمات في الأعوام الماضية والتي تتمثل في الآتي:

التأكد من نسبة ورقة الإجابة للطالب.

التأكد من تصحيح جميع الأسئلة.

التأكد من الرصد الصحيح للدرجات التي حصل عليها الطالب دون أي تدخل في تقديرها.

- لماذا لا يتم تقدير الدرجات في التظلمات؟

أكد وزير التربية والتعليم، أنّ تقدير الدرجات شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية، ينفذه المصحح ولا يجوز التظلم بشأنه، وهو ما تتبعه تظلمات الثانوية العامة 2021 مع اختلاف بعض الآليات.

- لماذا لا يتم توفير نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021؟

أكد «شوقي» أنّ نماذج الإجابة ترتبط بتقدير الدرجات، وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط، لذلك لا تنشر النماذج لأنها ليست مجالا للتظلم.

- متى يتم الإعلان عن نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021؟

أضاف «شوقي»، أنّه سيتم إعلان نماذج الإجابات ونواتج للتعلم للمرحلة الثانوية مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/022، والذي يبدأ اعتبارا من 9 سبتمبر المقبل.