بعد قليل.. نظر الاستئناف على حكم حبس علاء حسانين

تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة، جلسة استئناف علاء حسانين ،عضو مجلس النواب السابق، والمتهمين بالتنقيب على الآثار على حكم حبسهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

حبس المتهمين في التنقيب عن الآثار

وفي يونيو الماضي، أمر النائب العام بحبس 19 متهمًا احتياطيًا لتنقيبهم عن الآثار والإتجار فيها وتهريبها خارج البلاد، حيث كانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، التي أسفرت عن قيام تشكيل عصابي مكون من 19 شخصًا بالإتجار في قطع أثرية منهوبة، اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.

العثور على عملات معدنية

وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، ليتم ضبط «علاء حسانين»، رفقة متهم آخر، في يونيو الماضي، حيث عُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عُثِرَ بالسيارة التي كان يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والإتجار فيها، أنكر كل الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

استجواب المتهمين

كما استجوبت النيابة، في التحقيقات، 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم، مضبوطات مشتبه في أثريتها، وأدوات مخصصة أعمال الحفر، وبمناقشة بعضهم في جهة الضبط، أرشدوا عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر للتنقيب عن الآثار.

كما ضبطت النيابة العامة، 4 مواقع للحفر والتنقيب، وأكدت لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار، خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار، كونها من الأماكن الأثرية، مؤكدة أن الحفر بها كان بغرض التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين، وعددها 227، تنتمي لحضارات مصرية مختلفة ما بين التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، كما إنها تخضع لقانون حماية الآثار.