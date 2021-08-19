«أرتا مرسانا» يواصل فعالياته الفنية من العلمين وسط إجراءات احترازية

يواصل سمبوزيوم «أرتا مرسانا» الذى ترعاه وزارة الثقافة وتنظمه مؤسسة عمر سعادة، والمقام حاليا بمنطقة العلمين فعالياته، وسط إجراءات احترازية وصحية بهدف الخروج بدورة أولي أمنة.

وقال ياسر رجب، رئيس الـ«سمبوزيوم»، إنه منذ الدقائق الأولى لوصول الفنانين إلى مصر ونحن نحرص علي إتباع كافة الإجراءات الصحية والاحترازية من كافة التحاليل والإختبارات الصحية وتباعد اجتماعي وتوفير الكمامات الطبية والكحول في كافة الأماكن التي يتردد عليها المشاركين والضيوف يوميا للحفاظ عليهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة أبو نار، مدير الـ«سمبوزيوم»: «نجاحنا الفني لن يتحقق إلا بالحفاظ علي سلامة ضيوفنا من فناني العالم وعودتهم إلي بلادهم سالمين وهو هدف نعمل جميعا في إدارة السمبوزيوم عليه ويتولي واحدا من أكبر معامل التحاليل المصرية مهمة إجراء الاختبارات الدورية واليومية على الفنانين المشاركين».

وتابع: «وفرنا للمشاركين كافة وسائل الوقاية الصحية منذ وصولهم إلي مقار إقامتهم سواء بالقاهرة أو العلمين كما نحرص علي التباعد الاجتماعي سواء في المرسم الخاص الذي تم تشييده علي شاطئ البحر ليبدعوا فيه لوحاتهم أو في جميع الأماكن التي يترددون عليها ووسائل تنقلاتهم».

يشار إلى أن مدينة العالمين تشهد أول سومبوزيوم للفن التشكيلي، والذي تستمر فعالياته حتي 24 أغسطس الجاري، تحت عنوان «أرتا مرسانا» كأول حدث فني عالمي تشهده منطقة العلمين الجديدة، بمشاركة أكثر من 40 فنان تشكيلي عربي وأجنبي، ويأتي الحدث تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتورة إيناس عبد الدايم.

و تنظم مؤسسة عمر سعادة سومبوزيوم «أرتا مرسانا» بهدف نشر الفنون المختلفة وتبادل الثقافات بين شعوب العالم، برئاسة ياسر رجب، والمدير العام الدكتور أسامة أبو نار، ومنسق الأعمال الفنان فراس نعنع، والقومسير الفنانة ميريما فيتاهوفيتش.