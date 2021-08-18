«ذوى الهمم» ينضمون لفناني العالم في «أرتا مرسانا» بالعلمين

يواصل الفنانون المشاركون في النسخة الأولى من سمبوزيوم أرتا مرسانا للفن التشكيلي المقام حاليا بمدينة العلمين نشاطهم الفني، ففي اليوم الثاني من السمبوزيوم انضمت مواهب من ذوي الهمم لمشاركة فنانى العالم في إبداع لوحات مشتركة من المقرر عرضها في المعرض الخاص الذي سيتم افتتاحه رسميا في ختام السمبوزيوم الاثنين المقبل.

ياسر رجب يكشف عن المواهب

وقال ياسر رجب، رئيس السمبوزيوم، إن ذوي الهمم يمثلون 10٪من الشعب المصري والدور الذي يلعبه السمبوزيوم هو تقديم فرصة حقيقية لاكتشاف مواهبهم التشكيلية ودمجها في تناغم فني مع إبداعات كبار فنانى العالم ما يمثل الدور الذى ينفرد به أرتا مرسانا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة أبو نار، مدير السمبوزيوم، أن الفنانين الكبار من الأجانب والمصريين أشادوا بمستوى المواهب من ذوى الهمم وأن نتاج الدمج سيظهر في أكثر من لوحة سيتم عرضها في المعرض الخاص بالسومبوزيوم وفي أكبر قاعات العرض عقب إنتهاء فعاليات النسخة الأولى.

«الثقافة» تخصص قاعة لعرض اللوحات

وتابع: «أن وزارة الثقافة أبدت تجاوبا شديدا فى هذا الإطار وسيتم تخصيص قاعة مركز الفنون لعرض بعض اللوحات الخاصة بالسومبوزيوم فيها، مشددا على أن ردود الفعل على أنشطة الأيام الأولى كانت إيجابية من خلال الفنانين المشاركين، حيث تحولت حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى الحديث عن مصر وحضارتها وفنونها مصحوبة بصورهم في الأماكن المختلفة التى زاروها.

يشار إلى أن «أرتا مرسانا»، يعد أول سمبوزيوم دولي للفن التشكيلي يقام بمنطقة العلمين تحت رعاية وزارة الثقافة وتنظمه مؤسسة عمر سعادة بهدف نشر الفنون المختلفة وتبادل الثقافات بين شعوب العالم حيث يرأسه ياسر رجب ومديره العام الدكتور أسامة أبو نار ومنسق الأعمال الفنان فراس نعنع.