5.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة وبورسعيد فى شهرين

قالت وزارة المالية، إنه تم الإفراج عن مشمول 4 آلاف و320 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر يوليو الماضي.

وأضحت المالية فى بيان، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة، بلغت 658 مليونًا و125 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و911 مليونًا و119 ألف جنيه.

تصدير مشمول 1368 بيانًا جمركيًا خلال يوليو

وأوضح التقرير: أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول 1368 بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضي، بعدد حاويات 10775معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و216 مليونًا و74 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 3 ملايين و464 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو 2 مليار و596 مليونًا و245 ألف جنيه.

3 مليارات و253 مليونًا رسوم جمركية

واستطردت المالية: أن إجمالى الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مايو الماضى، بلغت نحو 3 مليارات و253 مليونًا و560 ألف جنيه، حيث أفرجت عن مشمول 8 آلاف و282 شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر مايو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات وقطع الغيار».

وأضاف التقرير: أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 499 مليونًا و753 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و753 مليونًا و825 ألف جنيه.